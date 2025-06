Miażdżące liczby po meczu Finlandia – Polska. TVP ujawniło dokładne dane! To efekt afery z Lewandowskim?

Cezary Kulesza dla „SE”: Przyszłość Probierza? Chcę wyjaśnić sytuację, będę dzwonił do Lewandowskiego [TYLKO U NAS]

Finlandia-Polska: Mecz w cieniu walki o życie człowieka. Co wiemy o stanie zdrowia kibica?

Reprezentacja Polski przegrała w Helsinkach z Finlandią 1:2 w meczu eliminacyjnym mistrzostw świata. Spotkanie odbyło się w atmosferze zamieszania wokół odebrania opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu i jego decyzji o rezygnacji z gry w kadrze pod wodzą Michała Probierza. Po tym jak PZPN ogłosił zmianę kapitana reprezentacji na Piotra Zielińskiego, Lewandowski poinformował, że nie zagra więcej w reprezentacji, dopóki Probierz pozostaje selekcjonerem. Probierz tłumaczył decyzję dobrem drużyny i podkreślił, że bierze za nią pełną odpowiedzialność. Zieliński nie mógł jednak wystąpić w Helsinkach z powodu kontuzji. Opaskę przejął Jan Bednarek.

Polska przegrała z Finlandią. Klęska w Helsinkach

Polacy rozpoczęli mecz lepiej – już w 5. minucie groźny strzał oddał Jakub Moder, a chwilę później blisko gola byli Piotr Zieliński i Matty Cash. Wszystko zmieniło się w 31. minucie, gdy Łukasz Skorupski dwukrotnie popełnił poważne błędy. Najpierw niemal wypuścił piłkę do bramki, a chwilę później sfaulował rywala w polu karnym.

Jedenastkę pewnie wykorzystał Joel Pohjanpalo. W drugiej połowie Finowie kontynuowali natarcie. W 53. minucie Arttu Hoskonen trafił w poprzeczkę, a cztery minuty później było już 2:0 – gola po składnej akcji zdobył Benjamin Källman, były zawodnik Cracovii.

Chwilę potem nadzieję przywrócił Jakub Kiwior, który w 69. minucie w zamieszaniu podbramkowym wpakował piłkę do siatki. Niestety, Biało-czerwoni nie doprowadzili do remisu i musieli uznać wyższość rywali. Mimo klęski i rezygnacji Lewandowskiego z gry z orłem na piersi, Michał Probierz ogłosił, że nie poda się do dymisji.

Finlandia – Polska: Miażdżące liczby! TVP ujawniło dane

Afera wokół reprezentacji Polski tylko zwiększyła zainteresowanie meczem z Finlandią. Telewizja Polska ujawniła dokładne dane! Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, spotkanie na antenach TVP 1, TVP Sport i Sport.tvp.pl oglądało ponad 4,8 milionów widzów. 2,7 miliona oglądało spotkanie w TVP 1, ponad milion w TVP Sport oraz 600 tysięcy fanów online.

Kolejne pół miliona oglądało ten mecz poza domem na antenach TVP 1 i TVP Sport.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie