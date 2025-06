Finlandia-Polska: Mecz w cieniu walki o życie człowieka. Co wiemy o stanie zdrowia kibica?

Cezary Kulesza dla „SE”: Przyszłość Probierza? Chcę wyjaśnić sytuację, będę dzwonił do Lewandowskiego [TYLKO U NAS]

Reprezentacja Polski rozegrała mecz eliminacji mistrzostw świata w Helsinkach z Finlandią. Mecz nie napawał optymizmem, ale wszystko zeszło na drugi plan, gdy piłkarze zaczęli wołać do ławki rezerwowych, aby sztab medyczny udał się na trybuny w celu pomocy dla jednego z kibiców.

Dramatyczne sceny na trybunach

Spotkanie zostało przerwane w 70. minucie spotkania po sygnalizacji polskich piłkarzy o tragedii, która rozgrywała się w sektorach fanów Finlandii. W miejsce zdarzenia momentalnie popędziły służby medyczne, które zaczęły podejmować odpowiednie kroki pierwszej pomocy. Niestety, po dziesięciu minutach oczekiwania piłkarze opuścili boisko. Spiker poinformował wszystkich o przerwaniu spotkania, a komentarz na antenach "TVP Sport" przywołał dramatyczne sceny z ratowania życia Christiana Eriksena.

Przytomna reakcja Jana Bednarka we wczorajszym meczu 👏 Zachował się jak trzeba‼️ pic.twitter.com/izecRY7HCD— TVP SPORT (@sport_tvppl) June 11, 2025

Medycy ratowali życie kibica. Dramatyczne sceny. Nowe informacje w sprawie stanu zdrowia

Mecz został dokończony po udanej akcji ratowniczej medyków. Finowie przekazali najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia kibica.

- W życiu są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna. Wiemy tylko, że ta osoba jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu. Chronię jej prywatność i nie chcę więcej komentować tej sprawy - powiedział Joel Pohjanpalo cytowany przez hs.fi.

Fińscy piłkarze pokazali klasę

- Nie ma tu żadnej przesady, mimo że wygraliśmy. Generalnie nie liczy się to, co działo się na boisku. Walka o życie jest tutaj ważniejsza. Mam nadzieję, że będzie nas tu tyle samo, co przed meczem. Wszyscy rozumieli, że nie było wielkiej fety z powodu zwycięstwa - zakończył Lukas Hradecky.