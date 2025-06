Andrzej Duda zabrał głos w sprawie konfliktu Probierza z Lewandowskim. Szczere słowa

Od kilku dni w reprezentacji Polski jest burza związana z aferą na linii Michał Probierz - Robert Lewandowski. Wszystko po decyzji selekcjonera kadry narodowej, która dotyczyła zabrania opaski kapitańskiej piłkarzowi Barcelony. Informacja została przekazana w niedzielny wieczór na profilu "Łączy nas piłka".

- Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy - można przeczytać.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję Lewandowskiego, który w zdecydowanych słowach odniósł się do tej decyzji, jak się później okazało był to jedynie wierzchołek góry lodowej.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - zaznaczył "Lewy".

Wymowna reakcja Andrzeja Dudy na sytuację w kadrze! "Mam ogromną sympatię i szacunek"

Na aferę w kadrze zareagował sam prezydent Polski - Andrzej Duda, który podczas wizyty w Malezji został zapytany o sytuację w reprezentacji Polski.

- Jest oczywiście wiele emocji i ja tym emocjom się nie dziwię. Przeżywamy te nasze dyscypliny, które uważamy za najbardziej narodowe. A z całą pewnością piłka nożna do nich należy. W związku z tym sytuacja wokół kadry elektryzuje i interesuje wszystkich. Ja nie wiem tak naprawdę do czego w istocie, kiedy głębiej spojrzymy, sprowadza się ten spór, który zaistniał pomiędzy trenerem Probierzem, a panem Robertem Lewandowskim - rozpoczął.

- Mam ogromną sympatię i szacunek do pana Roberta Lewandowskiego, którego znam osobiście, jest to świetny zawodnik, a do tego wielka postać, bo niezwykle zdyscyplinowany i poukładany człowiek. Życzę każdemu piłkarzowi, żeby miał taką dyscyplinę wewnętrzną i charakter, jak Robert Lewandowski. Natomiast w sierpniu skończy 37 lat. No nie jest 20-paroletnim zawodnikiem, który jest w szczycie swojej piłkarskiej kariery, tylko jak na standardy piłki nożnej raczej jest to już moment powoli zbliżania się do zakończenia kariery. Tak patrząc całkowicie obiektywnie, a przynajmniej tak mi się wydaje. Więc ja przede wszystkim patrzę z takiego punktu widzenia, czy są następcy Roberta Lewandowskiego - przedstawił swój punkt widzenia prezydent Polski.