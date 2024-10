Losowanie WTA Finals: Z kim gra Iga Świątek? Polka w grupie z Coco Gauff.

WTA Finals: Iga Świątek w grupie z Gauff, Pegulą i Krejcikovą

Po raz pierwszy Turniej Mistrzyń odbędzie się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie ma gościć w najbliższych trzech latach. Przed inauguracyjną edycją dało się jednak zauważyć spore niedociągnięcia. Przede wszystkim komunikacyjne. Kibice na kilka dni przed galą nie znali nawet daty losowania, a gdy oficjalny profil WTA Finals na portalu X podał, że będzie to wtorek 29 października, pominięto informację o... godzinie. Nigdzie nie można było odnaleźć szczegółów ceremonii, ale Bartosz Ignacik z Canal+ Sport ustalił dzień wcześniej, że chodzi o 17:00.

Federacja WTA nie popisała się również jeśli chodzi o transmitowanie losowanie jednego z najważniejszych turniejów w sezonie. Do momentu rozlosowania wszystkich zawodniczek trudno było pozyskać sprawdzone informacje o tym, które z pań zmierzą się w z kim. Ostatecznie jednak wszystko zostało potwierdzone.

Grupa fioletowa:

Aryna Sabelenka,

Jasmine Paolini,

Jelena Rybakina,

Zheng Qinwen

Grupa pomarańczowa:

Iga Świątek

Coco Gauff

Jessica Pegula

Barbora Krejcikova

Na żywo Losowanie WTA Finals Witamy w relacji na żywo z losowania grup WTA Finals! Iga Świątek pozna dziś swoje rywalki w walce o półfinał. Czekamy na rozpoczęcie ceremonii! Wszystko już gotowe Ogromny chaos organizacyjny i komunikacyjny tuż przed losowaniem. Z informacji opublikowanych przez Żelisława Żyżyńskiego wynika, że tylko Iga Świątek ma pojawić się na miejscu i to ona ma losować. Nie są dostępne. Ale wiele pokażemy w naszych relacjach i okolomeczowych studiach. Nasi koledzy tzw. boki robią dziś od świtu.

Wiadomo tylko tyle, że losuje osobiście Iga Świątek. I tylko ona ma osobiście być na losowaniu. Dwie przyszłe gwiazdy saudyjskiego tenisa oficjalnie dokonały otwarcia kortu centralnego King Saud University Indoor Stadium, gdzie w dniach 2-9 listopada odbędzie się turniej WTA Finals. IGA ŚWIĄTEK W GRUPIE Z COCO GAUFF!

Iga Świątek w grupie z Coco Gauff.

Losowanie WTA Finals na żywo. Z kim zagra Iga Świątek? Drabinka

W pierwszym meczu podczas WTA Finals, Iga Świątek ma zmierzyć się z reprezentantką Czech, Barborą Krejcikovą.

"Super Expressowi" udało się ustalić, że uczestniczki Turnieju Mistrzyń otrzymały od władz światowej federacji pewne wytyczne przed przyjazdem do Rijadu. Dotyczyły one m.in. ubioru i lokalnych zasad. Tenisistkom zasugerowano skromny i stonowany ubiór, przez co tym bardziej ciekawiliśmy się przebiegiem tradycyjnej gali. Wygląda na to, że losowanie WTA Finals 2024 odbędzie się jednak bez zwyczajowej imprezy z udziałem uczestniczek.