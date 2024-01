Magda Fręch - Caroline Garcia Transmisja TV Australian Open Gdzie oglądać mecz Fręch - Garcia STREAM ONLINE LIVE 17.01.2024

Najpierw pierwszy w karierze awans do 2. rundy Australian Open wywalczyła Magdalena Fręch, a zaraz potem na tym samym korcie w jej ślady poszedł Hubert Hurkacz. Tenisistka z Łodzi po dramatycznym boju pokonała Australijkę Darię Saville 6:7(5), 6:3, 7:5. Wykorzystała dopiero piątą piłkę meczową. - Emocji było wiele, może nie było tego po mnie widać, ale to wszystko we mnie się kotłowało. Ten mecz kosztował mnie wiele nerwów i mam nadzieję, że zdołam zregenerować swój układ nerwowy przez następnym meczem - uśmiechała się Magda Fręch, która zagra teraz ze słyną Francuzką Caroline Garcią (nr 20)

Carolina Garcia awans do 2. rundy Australian Open wywalczyła po zwycięstwie 6:4, 7:6 nad wracającą do gry po urodzeniu dziecka i problemach z depresją Naomi Osaką. Atuty Francuzki to mocny serwis i potężny agresywny return. Jest znakomitą deblistką, więc świetnie gra przy siatce. W meczu z Magdaleną Fręch z pewnością będzie zdecydowaną faworytką.

Mecz Magdalena Fręch - Caroline Garcia w 2. rundzie Australian Open 2024 zostanie rozegrany w środę 17 stycznia. Początek meczu Fręch - Garcia ok. godziny 4.30-5.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 1). Transmisja TV z meczu Fręch - Garcia w Australian Open 2024 na antenie Eurosportu 1 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.