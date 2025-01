Magdalena Fręch i Anna Blinkowa zmierzą się dzisiaj w nocy w 2. rundzie Australian Open i będzie to już ich szóste spotkanie. Bilans tej rywalizacji to 4-1 dla silnej fizycznie Rosjanki, ale panie długo ze sobą nie grały, a Polka zrobiła ostatnio duże postępy i w rankingu zajmuje 26. miejsce (Blinkowa to nr 73). Poprzedni mecz wygrała zresztą Magda Fręch - 6:3, 3:6, 7:6 w Saint Malo w maju 2022 r.

Magdalena Fręch - Anna Blinkova Gdzie oglądać mecz? Transmisja NA ŻYWO Australian Open

Magdalena Fręch w pierwszym meczu w Australian Open 2025 zaprezentowała się znakomicie, pokonując 6:4, 6:4 Rosjankę Polinę Kudermietową, rewelacją startu tego sezonu. Po meczu w rozmowie z Eurosportem zdradziła, że ostatnia zniżka formy miała związek z kontuzją - złamała palec. Miała przez to problemy z poruszaniem się. Teraz już wyleczyła ten uraz i prezentuje się znów znakomicie.

Mecz Magdalena Fręch - Anna Blinkowa w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w środę 15 stycznia. Początek meczu Fręch - Blinkowa o godzinie 1 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open 2025 na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX. Niestety mecz Magdy Fręch z Anną Blinkową będzie dostępny jedynie online na platformie MAX.

