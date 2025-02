Magda Linette błyszczy w wieku 33 lat. Tak zmieniała się na naszych oczach

Magda Linette obchodzi 33. urodziny. Tak się zmieniała

W środę, 12 lutego, Magdę Linette czekają pracowite urodziny. Kończąca 33 lata tenisistka zagra o ćwierćfinał turnieju rangi WTA 1000 w Dosze z Ukrainką Martą Kostjuk, która sensacyjnie pokonała we wcześniejszej rundzie Coco Gauff. Linette dotarła do 1/8 finału po zwycięstwach w trzech setach z Weroniką Kudiermietową i Magdaleną Fręch. We wtorek dwie Polki rozegrały blisko trzygodzinny mecz, a już następnego dnia lepsza z nich rozegra kolejne spotkanie.

Dla solenizantki z Poznania nie powinno to być jednak problemem. Linette całą karierę, którą profesjonalnie rozpoczęła w 2009 roku, uchodzi za wzór solidności. Już po sześciu latach zagrała w pierwszym finale turnieju rangi WTA, jednak przegrała w Tokio z Yaniną Wickmayer. Na pierwszy taki sukces musiała poczekać do sierpnia 2019 r., gdy wygrała imprezę w Nowym Jorku. Miesiąc później zagrała w kolejnym finale w Seulu, a w lutym 2020 r. triumfowała w Hua Hin. Prawdziwym przełomem w jej karierze okazał się jednak wielkoszlemowy turniej Australian Open 2023.

Przed tą imprezą Linette nigdy nie przebrnęła 3. rundy szlema. W styczniu 2023 r. zachwyciła jednak cały świat, dochodząc do półfinału w Australii, co wywindowało ją w rankingu WTA. W nim najwyżej była sklasyfikowana w marcu tamtego roku - na 19. miejscu. Obecnie 33-latka zajmuje 36. pozycję, ale zwycięstwo z Kostjuk i ćwierćfinał w Dosze może jej zapewnić pewien awans.

Na dzień 33. urodzin tenisistka z Poznania może pochwalić się ośmioma finałami turniejów WTA w grze pojedynczej i pięcioma w deblu. Wygrała trzy w singlu i dwa w grze podwójnej. W galerii powyżej zobaczysz, jak Linette zmieniała się na przestrzeni lat. Od nastolatki wchodzącej do zawodowego touru do półfinalistki Australian Open i ulubienicy polskich kibiców.

