Magda Linette KIEDY gra ćwierćfinał Australian Open Z KIM gra Linette - Pliskova O której godzinie gra Linette 1/4 finału AO

Magda Linette nie przestaje zadziwiać. Doświadczona Polka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale Australian Open po zwycięstwie 7:6(3), 6:4 nad Francuzką Caroline Garcią (nr 4), mistrzynią WTA Finals. Linette znakomicie wytrzymywała szybkie tempo gry narzucane przez rywalkę i była dużo solidniejszą zawodniczką. W nagrodę zagra w 1/4 finału Australian Open.

Magda Linette kolejny mecz zagra w środę 25 stycznia 2023, a jej rywalką będzie Czeszka Karolina Pliskova (nr 31). To była liderka rankingu WTA. Największy atut wysokiej (185 cm) Pliskovej to potężny serwis. To regularna rekordzistka liczby asów serwisowych w sezonie. Imponuje zawsze wysokim procentem trafianego pierwszego podania. Bardzo mocno returnuje, uderza mocno i płasko z głębi kortu. Ale jest mało zwrotna i Linette będzie musiała wykorzystać jej gorszą mobilność. Pliskova awans do ćwierćfinału Australian Open wywalczyła, gromiąc 6:0, 6:4 Chinkę Shuai Zhang. Magda Linette zarobiła już w Australian Open ogromne pieniądze.

Magda Linette i Karolina Pliskova grały ze sobą już 8 razy, a Czeszka była prawdziwą zmorą tenisistki z Poznania. Polka przegrała 7 z 8 pojedynków z tą długonogą i potężnie serwującą tenisistką. Ostatnie pięć pojedynków Linette - Pliskovą zakończyło się zwycięstwami Czeszki, a nasza tenisistka urwała w nich zaledwie jednego seta - w ich ostatnim starciu. Panie zagrały niedawno w I rundzie US Open, a Pliskova ograła wtedy Linette 6:2, 4:6, 7:6(8). Do szczęścia zabrakło wtedy niewiele. Może teraz się uda. Magda Linette jest naprawdę w wybornej formie.

Mecz Magda Linette - Karolina Pliskova w 1/4 finału Australian Open zostanie rozegrany w środę 25 stycznia 2023 r., na kiedy zostały zaplanowane wszystkie ćwierćfinały w turnieju kobiet. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Linette - Pliskova w ćwierćfinale Australian Open. Transmisje TV z Australian Open 2023 na antenie Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra w Playerze.