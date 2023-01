Magda Linette kusi wdziękami na plaży. Jej zdjęcia w bikini są gorące jak australijskie słońce, roztopią twoje zmysły

Niespełna 34-letnia Agnieszka Radwańska pokazała gorące zdjęcia z Australii. Nogi niemal do nieba, na ich widok można oszaleć

Prezes klubu Magdy Linette pełen podziwu dla podopiecznej. „Nie do uwierzenia, wszyscy płakaliśmy”

Co za słowa o półfinalistce Australian Open

Takiego scenariusza podczas Australian Open nie mógł przewidzieć żaden z kibiców. Liderka światowego rankingu - Iga Świątek niespodziewanie odpadła z turnieju na etapie 1/8 finału rywalizując z Jeleną Rybakiną. 21-latka wypowiedziała się na temat swojego występu zaraz po porażce. - Dziś czułam, że nie mogę już więcej z siebie dać. Nie byłam w stanie walczyć jeszcze bardziej, zmusić się do jeszcze większego wysiłku. Myślę, że to kwestia nastawienia, podejścia do gry. Chyba zrobiłam w tym względzie krok w tył. Czułam presję, za bardzo chciałam. Muszę się trochę bardziej wyluzować. Tyle. Muszę się w najbliższych tygodniach skupić na tym, żeby znowu chcieć wygrywać, a nie tylko nie chcieć przegrać - powiedziała dziennikarzom Świątek.

Takie zdjęcia udostępnia Magda Linette w mediach społecznościowych! Polska tenisistka pozuje w blasku słońca

Po odpadnięciu z Australian Open Igi Świątek oraz Huberta Hurkacza, ostatnia w walce o najwyższe cele została Magda Linette. 30-latka na swojej drodze pokonała Mayar Sherif, Anett Kontaveit, Jekatierine Aleksandrową, Caroline Garcie oraz Karolinę Pliskovą. Teraz na drodze Polki w półfinale stanie piąta rakieta świata - Aryna Sabalenka. Mecz zaplanowany jest na godzinę 11:00 w czwartek.

Linette w mediach społecznościowych udostępnia wiele ujęć z kortu, ale także z chwil, gdzie może odetchnąć pomiędzy występami. Widać, że polska tenisistka uwielbia odpoczywać w blasku słońca, przy tym eksponując świetną figurę, jak na profesjonalną zawodniczkę przystało.

Sonda Czy Magda Linette wygra Australian Open? Tak Nie