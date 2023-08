i Autor: GRAHAM HUGHES/THE CANADIAN PRESS VIA AP Magda Linette

Brawo!

Magda Linette nie dała szans Aleksandrze Sasnowicz! Pokaz siły Polki, dołączyła do Świątek i Fręch

Piotr Mika | PAP 7:00

Magda Linette jako trzecia Polka zameldowała się w 2. rundzie tegorocznego US Open. Wcześniej zrobiły to Iga Świątek oraz Magdalena Fręch. Trudno było przed meczem wskazać na faworytkę, bowiem Linette jest zdecydowanie wyżej w rankingu WTA, jednak Sasnowicz do tej pory wygrała z nią 6 na 7 spotkań! Na szczęście ten trend nie utrzymał się teraz i to Polka wygrała, do tego w bardzo przekonujący sposób!