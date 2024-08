Magda Linette odpadła z US Open! Przegrała z 16-latką!

Oczy wyszły nam z orbit po tych wieściach o Idze Świątek. Niewiarygodne, co stało się przez rok. Gigantyczna zmiana

Magda Linette w światowym rankingu zajmuje 42. miejsce, a Iva Jovic jest dopiero 389. i w turnieju wystąpiła dzięki "dzikiej karcie" od organizatorów. Po losowaniu drabinki wydawało się, że Polka nie będzie miała problemów z awansem do kolejnej rundy, ale Amerykanka zdołała sprawić niespodziankę. Mecz zaczął się od wzajemnych przełamań, a pierwsza serwis poprawiła Jovic. Dzięki temu Amerykanka prowadziła 3:1. Do końca seta utrzymała przewagę i znalazła się w połowie drogi do drugiej rundy.

W drugiej partii Iva Jovic zaprezentowała się jeszcze lepiej. Nie musiała bronić nawet jednego break pointa, a Magdę Linette udało jej się przełamać dwukrotnie - w siódmym i dziewiątym gemie. W efekcie nadspodziewanie gładko wyeliminowała znacznie wyżej notowaną Polkę.

Na porażkę Magdy Linette wpływ miało przede wszystkim aż 29 niewymuszonych błędów. Iva Jovic popełniła ich 15. Obie tenisistki miały podobną liczbę zagrań wygrywających - Polka 15, a Amerykanka 14. Porażka Magdy Linette oznacza, że w tym roku tenisistka z Poznania odpadła z wszystkich turniejów wielkoszlemowych już w 1. rundach. Rok temu doszła w US Open do 2. rundy.

Wcześniej porażki w 1. rundzie doznała Magdalena Fręch, która przegrała z Belgijką Greet Minnen 5:7, 5:7. To oznacza, że w turnieju z Polek pozostała już tylko Iga Świątek. Liderka rankingu we wtorek zagra z Rosjanką Kamillą Rachimową (godz. 18).

Wynik meczu 1. rundy singla kobiet:

Iva Jovic (USA) - Magda Linette (Polska) 6:4, 6:3.

QUIZ: Rozpoznasz te tenisistki? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów! Pytanie 1 z 25 Tenisistka na tym zdjęciu to... Jelena Rybakina Wiktoria Azarenka Aryna Sabalenka Daria Kasatkina Dalej