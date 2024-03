Magda Linette otrzymała bolesny cios! Czegoś takiego nie mogła przewidzieć, przykre słowa w najmniej spodziewanym momencie

Magda Linette zetknęła się z przykrą sytuacją

Magda Linette (WTA 54.) do niedawna była drugą rakietą w Polsce. Obecnie jednak wyżej od niej notowana jest Magdalena Fręch (WTA 43.), która lepiej poradziła sobie m.in. w Australian Open czy w Dubaju. Poznanianka z pewnością będzie walczyła o jak najlepszy wynik w Indian Wells, aby podreperować swój dorobek punktowy, ale nie będzie na pewno o to łatwo na tak prestiżowym turnieju. Linette pokazała na swoim profilu na Instagramie, jak trenuje do startu w turnieju, ale podzieliła się też mniej przyjemną sytuacją.

Linette otrzymała niespodziewany cios

Magda Linette w 2023 roku z pewnością zdobyła większa popularność dzięki swoim osiągnięciom. Dzięki półfinałowi Australian Open trafiła do czołowej dwudziestki rankingu WTA. Niestety, spotkania z fanami nie zawsze są dla sportowców, w tym oczywiście także tenisistów, czymś przyjemnym. Boleśnie przekonała się o tym właśnie 32-latka.

Na swoim profilu na Instagramie Magda Linette opublikowała instastory, w którym opisała niecodzienną sytuację. – Przypadkowa osoba: Cześć Magda! Czy mogę zrobić sobie z tobą zdjęcie? Ja: Oczywiście. Przypadkowa osoba: Ostatnim razem, jak cię widziałem, byłaś 4,5 kg lżejsza! Ja: ?! – napisała polska tenisistka. W kolejnej relacji dodała: „Dlaczego on to powiedział?” – zastanawiała się wyraźnie zaskoczona Linette.

i Autor: Instagram Magda Linette