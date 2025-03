Magda Linette w 4. rundzie Miami Open po świetnej grze! Teraz zagra z Coco Gauff!

Magda Linette już w 4. rundzie Miami Open! Polka najpierw pokonała dwie mocne Rosjanki - 7:6, 6:2 Anastazję Pawluczenkową i również 76, 6:2 Jekaterinę Aleksandrową. Kolejną rywalką poznanianki była utalentowana 19-letnia Czeszka Linda Fruhvirtova. Linette rozegrała kolejne kapitalnie spotkanie. Grała ofensywnie, przejmując często inicjatywę. A zarazem bardzo solidnie. Widać, że zbudowała dużą pewność siebie, która niesie ją w kolejnych pojedynkach. W drugim secie Magda zaliczyła spadek koncentracji i przegrywała 1:3, ale szybko znów podniosła swój poziom i natychmiast odrobiła straty, imponując świetnymi akcjami. Wreszcie mogła cieszyć się ze zwycięstwa 7:5, 6:4 i awansu do 4. rundy, w której jej rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff, trzecia rakieta świata. Linette grała z nią dwa razy i oba te pojedynki przegrała.

W Miami Magdzie Linette towarzyszy Agnieszka Radwańska, zwyciężczyni tego turnieju z 2012 roku. I widać, że rady krakowianki się przydają. Linette przyznała, że wiele czerpie od Radwańskiej. Poznanianka wymieniła elementy, które poprawiła przy starszej koleżance. - Więcej uwagi zwracam na oddawanie szybszych piłek. Zmieniłam nastawienie i zaczęłam więcej nad tym pracować. Właśnie mecze z Pawluczenkową i Aleksandrową pokazały, że zdecydowanie lepiej oddawałam te piłki. Na to Agnieszka kładzie bardzo duży nacisk - zdradziła Magda Linette w rozmowie z PAP. - Bardzo dużo rozmawiamy. Udziela mi się jej spokój i logiczne, bezemocjonalne podejście do gry. Pokazuje mi tenisowy świat z innej strony i to jest bardzo fajne. Ona rozumie moje emocje i nie ocenia mnie, a przecież mogłaby to robić.

Kiedy gra Magda Linette z Coco Gauff w Miami Open?

Mecz Magda Linette - Coco Gauff w 4. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w poniedziałek 24 marca 2025. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

