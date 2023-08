Magda Linette - Wiktoria Azarenka RELACJA NA ŻYWO WTA Montreal Linette - Azarenka WYNIK NA ŻYWO Relacja live

Pojawiło się poważne zagrożenie dla Igi Świątek. Jest się o co martwić. Jedna decyzja może zmienić wszystko

Magda Linette zaczyna walkę w turnieju WTA 1000 w Montrealu, a jej rywalką jest słynna Wiktoria Azarenka. To trzeci mecz poznanianki z tą Białorusinką. Bilans tej rywalizacji to 2-1 dla Azarenki, ale ostatnio górą była Magda Linette, która w tym sezonie ograła Wikę 7:6, 2:6, 6:4 w 3. rundzie Miami Open. Linette ostatni mecz rozegrała miesiąc temu, przegrywając 3:6, 1:6 z Belindą Bencic w 3. rundzie Wimbledonu. Potem poznanianka skupiła się na wyleczeniu kontuzji. Wyskoczyła też na urlop na Kajmany.

Magda Linette w Montrealu wraca do gry, a po turnieju w Montrealu zagra też w Cincinnati i oczywiście w wielkoszlemowym US Open. Linette zajmuje obecnie 25. miejsce w rankingu WTA. "Pierwsza połowa sezonu za mną, z moją drużyną zawsze lubimy oceniać i podsumować nasze dotychczasowe starania. Pomimo licznych wyzwań i trudności po drodze, nie mogłabym być bardziej dumna z tego, co udało nam się osiągnąć na korcie i poza nim. Wszyscy jesteśmy bardzo zmotywowani, aby nadal mocno naciskać, mądrzej planować, mądrzej się przygotować i iść po więcej w 2. połowie roku" - podsumowała dotychczasowe występy w 2023 r. Magda Linette.

Mecz Magda Linette - Wiktoria Azarenka w 1. rundzie turnieju WTA w Montrealu zostanie rozegrany w poniedziałek 7 sierpnia. Początek meczu Linette - Azarenka o godzinie 18.30 polskiego czasu. Portal sport.se.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Linette - Azarenka w Montrealu.