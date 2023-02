Magda Linette zachwyciła internautów zmysłowym nagraniem. Przywołała niezwykłe wspomnienia, ciężko oderwać wzrok

Iga Świątek zrobiła to pierwszy raz. Takiej jej nie znaliście, nie speszyła się przed kamerą

Magda Linette zrobiła niemałą niespodziankę dostając się do czołowej czwórki Australian Open w 2023 roku. Polka, która przed imprezą zajmowała 45. miejsce w światowym rankingu, zanotowała zdecydowanie lepszy wynik niż choćby liderka cyklu WTA, Iga Świątek, która zdołała dotrzeć tylko do 4. rundy. Półfinał AO pozwolił Linette na wskoczenie na 22. pozycję w rankingu i przysporzył jej nowych fanów. Zaangażowanie obserwujących możemy zobaczyć choćby na Instagramie, gdzie Linette pochwaliła się zachwycającym wideo.

Linette wywarła ogromne wrażenie na fanach

Ostatni czas jest dla Magdy Linette naprawdę intensywny. Oprócz sukcesów sportowych doszło też do wielu zmian w jej życiu osobistym – Linette rozstała się z wieloletnim partnerem. Choć Linette raczej nie należała do ścisłej czołówki kobiecego tenisa, to zdołała zgromadzić pokaźną rzeszę fanów. Jej profil na Instagramie śledzi niemal 130 tys. osób!

To właśnie na tym portalu Magda Linette pokazała nagranie, które wywołało falę pozytywnych reakcji i komentarzy ze strony fanów. Na wideo widzimy, jak Linette spaceruje po plaży w zwiewnej sukience i ma długie rozpuszczone włosy. Z opisu możemy wnioskować, że nagranie nie jest najnowsze, ale fanom to nie przeszkadza. – Dawno, dawno temu... kiedy miała długie włosy – napisała Linette. „Po prostu piękna, ciesz się Florydą”, „Przede wszystkim Magda wyglądasz naturalnie i szczęście jest na twojej buzi”, „Długie czy krótkie - bez znaczenia i tak wyglądasz świetnie!”, „Jak lekko i naturalnie! Super!”, „Pięknie”, „Prześlicznie” - to tylko część komentarzy, jakie pojawiły się pod postem 30-latki.