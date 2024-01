Magda Linette zadrwiła z Roberta Lewandowskiego. Kontrowersyjny wpis wrócił do niej jak bumerang. Otrzymała mocny cios

Aż wgniotło nas w fotel po tym, co zrobiła Iga Świątek. Obok tego nie da się przejść obojętnie

Magda Linette nie najlepiej zaczęła sezon. W drodze do Australian Open, gdzie będzie bronić sporo punktów za zeszłoroczny półfinał, wygrała zaledwie jeden z trzech meczów. Najpierw w Brisbane jako rozstawiona z "9" zaczęła od drugiej rundy, w której wygrała z Cristiną Bucsą (6:3, 7:5), ale już w kolejnej fazie musiała uznać wyższość Darii Kasatkiny (4:6, 2:6). Poznaniance jeszcze gorzej poszło w Adelajdzie, gdzie we wtorek uległa w pierwszej rundzie Jekaterinie Aleksandrowej, choć miała piłki meczowe. Linette przegrała ostatecznie 6:3, 6:7 (8), 5:7, a dramatyczny przebieg meczu z wieloma niewykorzystanymi szansami nie umknął internautom. Ci byli ostatnio poruszeni po wpisie tenisistki, w którym zadrwiła ze słabego wyniku Roberta Lewandowskiego w plebiscycie na najlepszego sportowca Polski 2023. Ten żart szybko wrócił do niej jak bumerang, bo po porażce z Aleksandrową 31-latka sama została bohaterką mema z polewaniem. Jeden z popularniejszych wpisów internautów w kilka godzin zebrał setki polubień i był wyświetlony kilkadziesiąt tysięcy razy.