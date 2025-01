i Autor: AP Magdalena Fręch

Australian Open

Magdalena Fręch - Mirra Andriejewa Kiedy mecz 3. runda Australian Open O której godzinie?

Magdalena Fręch zagra w 3. rundzie Australian Open, a jej rywalką będzie Mirra Andriejewa. To już trzecia Rosjanka na drodze Polki w tej edycji turnieju w Melbourne. Magda Fręch rok temu doszła w Australian Open do 4. rundy. Teraz jest o krok od powtórzenia tego wyniku, ale łatwo nie będzie, bo 17-letnia Mirra Andriejewa to wielki talent, a w rankingu WTA zajmuje 15. miejsce. Sprawdź, kiedy gra Magda Fręch w 3. rundzie Australian Open.