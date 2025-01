Magdalena Fręch w 3. rundzie Australian Open! Z piekła do nieba, co za zwrot akcji!

Iga Świątek dzisiaj w nocy zagra w 2. rundzie Australian Open, a jej kolejna rywalka to Rebecca Sramkova (nr 49 WTA). Słowaczka gra agresywny i ofensywny tenis. Końcówkę poprzedniego sezonu miała bardzo udaną. Wygrała turniej WTA w Tajlandii i poprowadziła reprezentację Słowacji do finału finałów BJK Cup. Awans do 2. rundy Australian Open wywalczyła, pokonując 3:6, 6:2, 6:2 Amerykankę Katie Volynets. Iga Świątek na otwarcie rywalizacji w Melbourne ograła Czeszkę Katerinę Siniakovą.

Rebecca Sramkova stoi na drodze Igi Świątek w 2. rundzie Australian Open i po tym, co waleczna Słowaczka przeszła w życiu, z pewnością tanio skóry nie sprzeda. Wyrzucona z domu przez ojca jako nastolatka przez trzy miesiące jadła tylko ryż, bo nie miała pieniędzy. Do tego doszły kontuzje i inne poważne problemy ze zdrowiem Urodziła się z poważną wadą wzroku i do dzisiaj niemal w ogóle nie widzi na lewe oko. - Nie wiem, jak to jest mieć dobry wzrok. Próbowałam nosić soczewki kontaktowe, ale niewiele mi pomogły - zdradziła Słowaczka, której karierę przerywały na długo kontuzje pleców, łokcia, barku i stopy.

Do tego doszedł dramatyczny konflikt z jej ojcem, pierwszym trenerem tenisistki. Kiedy Rebecca Sramkova była młodziutka, wziął pożyczkę i zbudował dla niej korty tenisowe, na których mogła trenować. Ich relacje były jednak coraz bardziej napięte. - Kiedy miałam 18 lat, wyrzucił mnie z domu i zerwaliśmy na długo wszelkie kontakty. Musiałam stanąć na własnych nogach - opowiadała słowackim mediom. - Właśnie przekonałam się, że kocham tenis i że zostanę przy nim, nawet gdybym miała umrzeć z głodu. Przez trzy miesiące jadłam ryż, bo nie nie stać mnie było na inne jedzenie, nie miałam środków do życia. To właściwie cud, że udało mi się o siebie zadbać. Mój ojciec był przekonany, że mi się nie uda. Myślał, że wrócę i będę go błagać – wspominała Rebecca Sramkova.

Mecz Iga Świątek - Rebecca Sramkova w 2. rundzie Australian Open zostanie rozegrany w czwartek 16 stycznia 2025. Początek meczu Świątek - Sramkova o godzinie 1.30 polskiego czasu. Transmisja TV z Australian Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na platformie MAX. Mecz Świątek - Sramkova na antenie Eurosportu 1.

