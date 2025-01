Magdalena Fręch mówi o szalonym meczu w II rundzie. „To nie tędy droga, ale zmieniłam podejście”

– W drugim secie grałam dłuższe wymiany, więc zaczęły się pojawiać też błędy z drugiej strony siatki, dzięki temu weszłam lepiej w mecz – podkreśliła Magdalena Fręch. – No i później już miałam mecz pod kontrolą. Bardzo się cieszę z tego rezultatu, z tego jak się wszystko ułożyło. To jest powrót do tego, co grałam w drugiej połowie zeszłego roku. Dużo lepiej to wygląda niż jeszcze w zeszłym sezonie w Australii, dlatego jestem dobrej myśli. Poziom mojego tenisa się też cały czas podnosi – dodała Fręch.

Magdalena Fręch w 3. rundzie Australian Open! Z piekła do nieba, co za zwrot akcji!