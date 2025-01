Powrót do symbolu historii polskiej piłki?

Temat gry reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim, a nie na Narodowym wciąż nurtuje kibiców i nie tylko. Nie brakuje zwolenników obiektu w Chorzowie. Gdy informacje pojawiły się w mediach, że to właśnie tam Biało-Czerwoni mogą walczyć o awans na mundial w 2026 roku, to skomentował to zbigniew Boniek w mediach społecznościowych. - Nie chce się wierzyć - zaczął wtedy swój wpis były sternik polskiej federacji. - Wszyscy zawsze gratulowali nam symbolu nowoczesności, wygody, piękna - czyli PGE Narodowy. Teraz wracamy do symbolu historii polskiej piłki, czyli Narodowego Stadionu Lekkoatletycznego, zwanego także Stadionem Śląskim - dodał legendarny reprezentant Polski.

Jacek Bąk o Stadionie Narodowym i Śląskim. Były reprezentant Polski wprost o tym, gdzie powinna grać kadra

Pięć meczów na Stadionie Śląski za kadencji Zbigniewa Bońka

PZPN zwołał pilnie konferencję na której sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski tłumaczył, jak się sprawy mają. Ostateczna decyzja ma zapaść w przyszłym tygodniu. Pojawiły się komentarze, że Zbigniew Boniek nie jest przychylny Stadionowi Śląskiemu. Jak zaregował były prezes piłkarskiej centrali? Zbigniew Boniek punktuje w temacie Stadionu Śląskiego. Były prezes PZPN odpiera ataki pod swoim adresem. - Podobno bońkowy PZPN nie lubił Stadionu Śląskiego - zagadnął we wpisie były wybitny kadrowicz. - Za to dzisiejszy PZPN go kocha. No to fakty:

- za mojej kadencji, po otwarciu Stadionu Śląskiego (2018) zagraliśmy 5 meczów (Korea, Ukraina, Portugalia, Holandia, Włochy)

- obecny PZPN zagrał przez 4 lata jeden mecz ze Szwecją. Gdyby nie było Covidu i szpitala na PGE Narodowy, to byłoby „zero meczów”. Fakty nie polityka - podsumował wpis Boniek.

Jerzy Dudek o sytuacji Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie po występie w Superpucharze Hiszpanii. Mówi o rysie i pogrążeniu [ROZMOWA SE]

Podobno bońkowy PZPN nie lubił Stadionu Śląskiego. Za to dzisiejszy PZPN go kocha. No to fakty:- za mojej kadencji, po otwarciu Stadionu Śląskiego(2018) zagraliśmy 5 meczów ( Korea, Ukraina, Portugalia , Holandia, Włochy)- obecny PZPN zagrał przez 4 lata jeden mecz ze Szwecją.…— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) January 15, 2025

- Podobno bońkowy PZPN nie lubił Stadionu Śląskieg. Za to dzisiejszy PZPN go kocha. No to fakty: - za mojej kadencji, po otwarciu Stadionu Śląskiego(2018) zagraliśmy 5 meczów (Korea, Ukraina, Portugalia, Holandia, Włochy) - obecny PZPN zagrał przez 4 lata jeden mecz ze Szwecją. Gdyby nie było Covidu i szpitala na PGE Narodowy, to byłoby „zero meczów”. Fakty nie polityka - napisał Zbigniew Boniek w mediach społecznościowych.

Quiz. Rozpoznasz polskich mistrzów sportu z PRL-u? 15/15 to obowiązek kibica! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od jednej z największych legend. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która przez lata dzierżyła rekord Polski w biegu na 400 m to... Natalia Kaczmarek Irena Szewińska Teresa Ciepły Następne pytanie

Sonda Czy Zbigniew Boniek był dobrym prezesem PZPN-u? Tak, zrobił dużo dobrego Nie, był fatalny w swoich rządach Trudno powiedzieć