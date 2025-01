Piotr Czachowski o zamieszaniu wokół gry reprezentacji Polski

Królem Stadionu Narodowego jest Robert Lewandowski, który strzelił na tym obiekcie najwięcej goli. O tym, że PZPN zamierza wyprowadzić się z Warszawy poruszyło opinię publiczną. Rozgorzała dyskusja, czy kadra powinna grać w Chorzowie na Stadionie Śląskim, czy jednak zostać w stolicy. Czy szum medialny sprawi, że nie dojdzie do zmiany? W każdym razie Piotr Czachowski nie ma wątpliwości w tym temacie. Był pomocnik kadry wskazał dom reprezentacji Polski.

Domem reprezentacji Polski jest Stadion Narodowy w Warszawie

- Od wielu lat "domem" reprezentacji Polski jest Stadion Narodowy w Warszawie, więc tak to powinno pozostać - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z Super Expressem. - Jednak skoro są pewne problemy, to zapewne chodzi o pieniądze, których PZPN nie chce wydawać zbyt wiele. Obie strony powinny być zadowolone z zawartej transakcji, ale jak pokazują liczby tak niestety nie jest. PZPN nie jest "biedny", wręcz przeciwnie i obie strony bezwzględnie powinny dojść do porozumienia, aby Narodowy dalej służył polskiej kadrze. Po za tym to stadion piłkarski i powinien być dla piłkarzy... - dodał Piłkarz roku 1991 w Polsce.

