Mąż Agnieszki Radwańskiej publicznie ją upomniał. Wszystko na romantycznej kolacji. Zaskakujące nagranie trafiło do sieci

Kiedy Losowanie US Open 2023 O której godzinie losowanie US Open GODZINA DATA

Kiedy losowanie US Open?

Poważnie uderzają w trenera Igi Świątek. Co dalej z Tomaszem Wiktorowskim? Pojawił się jednoznaczny głos

US Open DRABINKA LOSOWANIE Z kim gra Iga Świątek? Z kim gra Hurkacz? Relacja na żywo wyniki losowania US Open 2023

Jeszcze niedawno Agnieszka Radwańska cieszyła się babskim wyjazdem do Saint-Tropez z siostrą Urszulą i ich wspólną przyjaciółką, a niewiele później była tenisistka wybrała się na kolejne wakacje. Tym razem spędza czas m.in. z ukochanym mężem, Dawidem Celtem. "Isia" chętnie dzieli się beztroskimi chwilami w mediach społecznościowych. Właściwie codziennie jej fani mogą podziwiać, co danego dnia zrobiła i zobaczyła Radwańska, ale jedno z opublikowanych nagrań miało zaskakujący finał.

Mąż Agnieszki Radwańskiej upomniał ją na randce

W środę wieczorem Radwańska wybrała się z mężem na romantyczną kolację do jednej z najbardziej ekskluzywnych restauracji w Capri. Posiłek w zachwycającym miejscu mocno przypadł do gustu 34-latce, wobec czego postanowiła na pamiątkę nagrać wystrój lokalu. Restauracyjny ogródek jest wypełniony cytrynowymi drzewami, a samo nagranie jednej z najlepszych polskich tenisistek w historii rozpoczęło się tuż po podaniu dań na stół. To wywołało stanowczą reakcję Dawida Celta.

Mąż Radwańskiej zareagował na jej filmik w trakcie nagrania! W związku z tym dość nieoczekiwanie stał się on drugoplanowym bohaterem pamiątkowego nagrania. "Jedz, bo ci wystygnie" - rzucił 37-latek do żony skupionej na nagraniu wnętrza. Faktycznie, widać, że stół był pełen pyszności i wręcz prosił się o konsumpcję, ale nie dziwimy się, że Radwańska chciała zapisać te chwile w formie krótkiego filmiku.

i Autor: Instagram/Agnieszka Radwańska Agnieszka Radwańska na kolacji z mężem