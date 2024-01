Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO WYNIK LIVE United Cup Polska - Francja

Wyszło na jaw, co Iga Świątek naprawdę myśli o Robercie Lewandowskim. Polska tenisistka się z tym nie kryła, wymowne

Iga Świątek i Hubert Hurkacz walczą z parą Caroline Garcia/Edouard Roger-Vasselin w meczu Polska - Francja w półfinale United Cup. Po meczach singlowych czas na miksta. A jak Iga Świątek i Hubert Hurkacz tworzą parę mikstową, wiadomo, że na korcie będzie dużo emocji i efektownych zagrań. Ich poprzedni wspólny występ zakończył się pogromem. Świątek i Hurkacz zdemolowali 6:0, 6:0 Hiszpanów Alejandro Davidovicha Fokinę i Sarę Sorribes Tormo.

– Dla nas na pewno to było doskonale rozpoczęcie roku – uśmiechała się Iga Świątek po zwycięstwie 6:0, 6:0 nad Hiszpanami. Polka znana jest z tego, że bardzo często wygrywa sety do zera. W internecie powstał nawet popularny wśród kibiców termin "Piekarnia Igi Świątek" bo sety 6:0 nazywane są bajglami, a 6:1 – paluszkami. – Cieszę się, że mam teraz pomocnika w mojej piekarni. Widziałam żarty, że w Nowy Rok piekarnie są zamknięte, ale oto jesteśmy – zażartowała Iga. Mikst z Francuzami może być jednak dużo trudniejszym spotkaniem. Caroline Garcia i Edouard Roger-Vasselin to doświadczenie i utytułowani debliści, z wielkoszlemowymi zwycięstwami na kontach.