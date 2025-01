Mikst Iga Świątek Hubert Hurkacz RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Czechy United Cup 2025

Odniosła wielki sukces na igrzyskach! O tym, co ją spotkało nie wiedział nikt. Gabriela Dabrowski ujawniła to po miesiącach

Polska - Czechy 1-1

H. Hurkacz - T. Machac 5:7, 6:3, 4:6

I. Świątek - K. Muchova 6:3, 6:4

I. Świątek/H. Hurkacz - K. Muchova/T. Machac

Na żywo Polska - Czechy 30-0 Brawo Iga GRAMY! Serwuje Machac Trwa już rozgrzewka Parterem Igi Świątek będzie Hubert Hurkacz! Czeska para to Muchova i Machac Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Polska - Czechy w United Cup. Czas na mecz miksta

Mecz Polska - Czechy w United Cup wyłoni zwycięzcę w grupy. Obie drużyny pokonały Norwegów 2-1. W meczu Polska - Czechy za nami spotkania singlowe. Czas na mecz miksta. Iga Świątek w meczu z Norwegami zagrała w parze z Janem Zielińskim i po dramatycznym boju Polacy wygrali po super tie-breaku 6:3, 0:6, 10-8.

United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Zagra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów.