Najgorętsza tenisistka świata zszokowała wszystkich. Poszła na zakupy w samym staniku! I ten komentarz

Eugenie Bouchard rozegrała ostatni mecz we wrześniu 2023 roku w Guadalajarze. Po porażce z Weroniką Kudiermietową 2:6, 7:6(4), 4:6 na korcie już jej nie widziano. Kanadyjka nie poinformowała jednak o zakończeniu sportowej kariery. Nie wiadomo jednak czy i kiedy miałaby z powrotem wrócić do regularnych startów.

Była gwiazda tenisa, która znajdowała się w czołowej dziesiątce rankingu WTA skupia się obecnie na promowaniu swojej osoby w mediach społecznościowych. Bouchard doskonale wie, jak robić to skutecznie!

Najseksowniejsza tenisistka świata znowu szokuje! Poszła na zakupy w staniku

Eugenie Bouchard opublikowała w mediach społecznościowych kolejne zaskakujące wideo. Tenisistka pojawiła się w sklepie w króciutkich szortach, długich butach i... samym staniku.

- Jeśli mnie widzieliście w Whole Foods w takim wydaniu, to wcale mnie tak nie widzieliście – puściła oczko do fanów Bouchard, publikując wideo.

To oczywiście wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. - Na litość boską, ubierz się – napisał jeden z kibiców. - Moja szyja wymagałaby natychmiastowej operacji – dodał kolejny. - Zachowaj klasę, Genie – wtrącił kolejny.

Eugenie Bouchard – sukcesy, Instagram

Eugenie Bouchard jest jedną z popularniejszych tenisistek w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 2,6 miliona fanów.

Tenisistka była w 2014 roku na piątym miejscu rankingu WTA. W tym sezonie zagrała w finale Wimbledonu oraz półfinałach Australian Open i Roland Garros.

