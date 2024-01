i Autor: AP PHOTO Magda Linette

Czarny scenariusz

Najgorszy możliwy scenariusz dla Magdy Linette. Ekspert nie ma wątpliwości, to może być koniec kariery!

Magda Linette jest bliska zakończenia swojej kariery? Jak powiedział jeden z ekspertów, to co obserwujemy w wykonaniu znanej tenisistki może zwiastować, że niebawem podejmie ona decyzję o zakończeniu kariery. Te prognozy są wyjątkowo mocne i pokazują dobitnie, że istnieją problemy, które mogą zmusić zawodniczkę do takiego kroku.