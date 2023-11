Najpiękniejsza tenisistka na świecie wznawia karierę?! Tajemniczy post i zdjęcia, Idze Świątek przybędzie mocna rywalka?

Najpiękniejsza tenisistka świata pozbyła się ubrań. Długo nie ochłoniecie po zobaczeniu jej ciała. To szok, że można tak wyglądać

Ana Ivanović wraca do gry? Piękna Serbka wywołała duże poruszenie wśród kibiców swoimi postami na Instagramie. Nanpierw opublikowała zdjęcia i wideo z treningów na korcie ziemnym. "To więcej niż tylko sport" - napisała była liderka rankingu WTA. Zaraz potem w komentarzu do posta na oficjalnym profilu WTA z czołówką rankingu tenisistek Ana Ivanović dodała: "Nie mogę się doczekać sezonu 2024".

Wśród kibiców Any Ivanović zawrzało. "Ana, wracasz do gry?!", "Wiedziałem, że wrócisz!", "Nie możemy się doczekać twojego powrotu", "Ana wraca! Marzenia się spełniają" - to tylko kilka z licznych komentarzy. Czy Ana Ivanović faktycznie wznawia karierę, którą zakończyła dość szybko w 2016 roku w wieku zaledwie 29 lat?

Piękna Ana Ivanović wraca na kort? Tajemniczy post i zdjecia

Teraz Ana Ivanović ma 36 lat. Niedawno urodziła trzecie dziecko. A do gry wracają inne słynne matki, jak Naomi Osaka, Karolina Woźniacka czy Andżelika Kerber, bliska przyjaciółka Serbki. Ana Ivanović przez długie lata uważana była za najpiękniejszą tenisistkę na świecie. Długonoga Serbka w 2008 po triumfie w Roland Garros wspięła się na sam szczyt rankingu. Sukcesy w połączeniu z ogromną urodą zaowocowały lukratywnymi kontraktami reklamowymi. Ivanović szybko stała się jedną z najlepiej zarabiających sportsmenek na świecie. W 2016 r. piękna Ana poślubiła Bastiana Schweinsteigera, byłego niemieckiego piłkarza. Zaraz potem zakończyła karierę. Wciąż uważnie śledzi rywalizację tenisistek, a najbardziej kibicuje... Idze Świątek.

"Moją ulubioną tenisistką jest Iga Świątek. Uważam, że jest naprawdę kompletną i wszechstronną zawodniczką!" - napisała Ana Ivanović, odpowiadając na pytania kibiców. Serbka nie po raz pierwszy prawiła Polce komplementy. - Naprawdę uwielbiam styl gry Igi Świątek. Przypomina mi nawet mnie samą z najlepszych lat - powiedziała piękna Ana, która też słynęła z potężnego forhendu i dobrej gry na mączce. W 2022 r. po drugim triumfie Polki w Roland Garros Ivanović zrobiła sobie nawet z Igą pamiątkowe zdjęcie.

Seksowna Serbka mieszka w posiadłości na Majorce, a jej sąsiadem jest... Robert Lewandowski, który kupił dom niedaleko. "Lewy" chwalił się nawet zdjęciami z tenisowego sparingu z Ivanović na hiszpańskiej wyspie.