Najpiękniejsza tenisistka świata rozgrzała fanów do czerwoności. Zrzuciła ubrania, a ci oszaleli! Chcą jej płacić za rozbierane zdjęcia

Genie Bouchard swego czasu była jedną z najlepszych tenisistek świata. W rankingu WTA zajmowała 5. miejsce i doszła nawet do finału Wimbledonu. Fani zakochali się wówczas w pięknej Kanadyjce, która nie utrzymała się jednak na szczycie. Bouchard największe sukcesy na kortach odnosiła 10 lat temu i błyskawicznie została światową gwiazdą. Duże znaczenie miała jej zjawiskowa uroda, która pomagała w zawieraniu kolejnych intratnych kontraktów. Tenisistka nie miała problemów z eksponowaniem swojej kobiecości i zgodziła się m.in. na słynną sesję w "Sports Illustrated Swimsuit". Liczba jej fanów stale rosła i nawet teraz, gdy Bouchard porzuciła tenisa i skupiła się na popularnym za Oceanem pickleballu, widać to w internecie. 30-latka prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie raz po raz zachwyca swoich sympatyków. Także bardziej odważnymi zdjęciami.

Bouchard potrafi rozpalić wyobraźnię fanów nawet w niepozornych sytuacjach. Nie potrzebuje specjalnych zmysłowych sesji czy seksownych kreacji - w ostatnią niedzielę wystarczyły jej prace ogrodowe, które wykonywała w skąpym bikini. Piękna Kanadyjka zupełnie nie krępowała się pozować do zdjęć i filmików w kusym stroju i prężyła się we własnym ogrodzie, a następnie opublikowała to na Instagramie. Nie trudno się domyślić, że fani bardziej niż na pracy, skupili się na jej figurze. Wyraźnie zachwyceni zaczęli ją nawet namawiać do założenia konta na popularnym portalu dla dorosłych!

"Kiedy OnlyFans?", "Załóż już tego OnlyFansa" - brzmiały najbardziej popularne komentarze pod jej dwoma ostatnimi postami w bikini. Wielu z nich chciałoby zobaczyć jeszcze bardziej pikantne zdjęcia Bouchard. "Na początku był to trochę żart, ale jesteśmy naprawdę poważni, Genie. Nie musisz zaczynać na OF z czymś naprawdę szalonym" - namawiano seksowną tenisistkę. Znaleźli się też tacy, którzy krytykowali ją za nadmierne eksponowanie seksapilu w ogrodzie. "Od finalistki Wimbledonu do czegoś takiego", "To smutne, że ludzie nie mają wystarczająco pewności siebie i potrzebują jej od nieznanych gości" - można przeczytać w komentarzach. Więcej gorących zdjęć Genie Bouchard znajdziesz w powyższej galerii.