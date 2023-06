Nie dacie wiary, jak wyrósł 3-letni syn Agnieszki Radwańskiej. "Isia" pokazała wyjątkowe zdjęcie, aż trudno uwierzyć!

Agnieszka Radwańska przez wiele lat była ulubienicą polskich kibiców. To ona już jako nastolatka przebiła się do światowej czołówki żeńskiego tenisa i stale się w niej utrzymywała. Na koncie krakowianki jest aż 20 turniejów rangi WTA, w tym niezwykle cenne zwycięstwo w WTA Finals 2015. "Isia" zachwyciła cały świat, dochodząc do finału Wimbledonu 2012. W nim postawiła opór Serenie Williams, ale po trzech setach musiała uznać wyższość legendarnej Amerykanki. Po tym turnieju została nawet wiceliderką światowego rankingu, jednak jej kariera zakończyła się dość wcześnie, bo już w wieku 29 lat. Radwańska w 2018 r. odstawiła rakietę w kąt, na co wpłynęły spore problemy ze zdrowiem. To wtedy postanowiła skupić się na życiu prywatnym i założyła rodzinę z byłym sparingpartnerem, a obecnie mężem, Dawidem Celtem. Trzy lata po ślubie (wziętym w 2017 r.) na świat przyszedł ich syn, Jakub.

Aż trudno uwierzyć, jak wyrósł 3-letni syn Agnieszki Radwańskiej

Chłopiec szybko stał się oczkiem w głowie rodziców, a zwłaszcza matki. Była tenisistka często dzieliła się z fanami chwilami spędzanymi z Kubusiem i było widać, że daje jej to mnóstwo radości. To się nie zmieniło, ale jej syn rośnie z dnia na dzień i w lipcu skończy 3 lata. To sprawia, że jest już naprawdę duży i coraz bardziej poznaje świat. Pod koniec czerwca Radwańska udała się z nim nad polskie morze i chętnie pokazała kilka obrazków z zasłużonego urlopu (m.in. po występie w turnieju legend na Roland Garros) swoim fanom.

W mediach społecznościowych 34-latki można było podejrzeć parę chwil z Sopotu. Radwańska z synkiem z przyjemnością spędzała czas na plaży, gdzie Jakub świetnie się bawił. Jest już na tyle duży, że swobodnie kopał w piasku i starał się stworzyć swoje pierwsze zamki! Te wyjątkowe chwile mocno urzekły "Isię", co widać po pamiątkowej fotografii. Była tenisistka udostępniła ją na swoim Instagramie, a za opis posłużył jej wymowny animowany obrazek symbolizujący kopanie. Poniżej zobaczysz, jak wyrósł 3-letni syn Agnieszki Radwańskiej:

i Autor: Instagram/Agnieszka Radwańska Syn Agnieszki Radwańskiej na plaży