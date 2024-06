i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Niezniszczalna

Nieprawdopodobne, czego dokonała Iga Świątek. Po tych liczbach zbieraliśmy szczęki z podłogi, niebywałe!

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego Roland Garros jasnym było, że królową paryskich kortów jest Iga Świątek. Eksperci zastanawiali się, czy któraś z zawodniczek jest w stanie powstrzymać reprezentantkę Polski, ale jak na razie się na to nie zanosi. W czwartkowe popołudnie Świątek ponownie awansowała do finału tej imprezy i zrobiła to po raz piąty w karierze.