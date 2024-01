i Autor: AP PHOTO Aryna Sabalenka

Australian Open 2024

Niesamowity wyczyn Aryny Sabalenki! Iga Świątek może tylko pozazdrościć, znakomity wynik



Australian Open 2024 dobiega końca. W finale u kobiet Aryna Sabalenka zmierzy się z Qinwen Zheng. Białorusinka pokonała w półfinale trudną rywalkę, jaką jest Coco Gauff. Dla 25-latki jest to niesamowite osiągnięcie, ponieważ w decydującym meczu w Australian Open zameldowała się drugi raz z rzędu, a jeśli chodzi o Wielkiego Szlema to trzeci. Jest to na pewno ogromne osiągnięcie w historii kobiecego tenisa.