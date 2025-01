Novak Djoković z głębi serca opowiedział o traumie, która go prześladuje. Mocne słowa legendy tenisa

Chodzi o wydarzenia z 2022 roku, gdy Djoković został deportowany. - Muszę być szczery: ostatnio, kiedy ląduję w Australii i przechodzę przez kontrolę paszportów, czuję traumę sprzed trzech lat. Czy osoba sprawdzająca mój paszport mnie zatrzyma, czy puści? Muszę przyznać, że mam te wątpliwości - powiedział Serb na łamach gazety "Herald Sun".

Zwycięzca 24 imprez wielkoszlemowych, obecnie siódmy w światowym rankingu, w 2022 roku nie był zaszczepiony na COVID-19 i jego wiza została unieważniona. Otrzymał także trzyletni zakaz wjazdu do Australii, ale tę decyzję cofnięto kilka miesięcy później. Dzięki temu mógł wrócić do Melbourne na edycję w 2023 roku, w której odniósł 10. triumf.

- Nie czuję do nikogo niechęci czy żalu. Wróciłem rok później... i wygrałem. Wtedy byli ze mną moi rodzice i cały team, więc był to jeden z najbardziej emocjonalnych sukcesów w karierze, biorąc pod uwagę, przez co przechodziłem rok wcześniej - powiedział 37-letni tenisista.

Kolejna edycja Austrlian Open rozpocznie się w niedzielę. W turnieju mężczyzn pewne miejsce ma Hubert Hurkacz, w zmaganiach kobiet na pewno wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linette.