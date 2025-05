Oczy nam wyszły z orbit po zobaczeniu prezentu jaki otrzymała Aryna Sabalenka! Wiele osób może o tym pomarzyć

Salwa śmiechu na konferencji prasowej Igi Świątek! To już hit internetu!

Tak Iga Świątek świętowała urodziny! Są zdjęcia. To już tradycja

Aryna Sabalenka to niekwestionowana liderka światowego rankingu WTA. Białorusinka idzie jak burza w zmaganiach na kortach imienia Rolanda Garrosa. Warto zaznaczyć, że 27-latka jest jedną z faworytek do zwycięstwa wielkoszlemowym turnieju. Ostatnie wyznanie Sabalenki w rozmowie z magazynem "Self" mogło wielu zaskoczyć. Wspomniała o zawieszeniu kariery

- Chciałabym założyć rodzinę i wrócić. Chcę, by moje dziecko widziało, jak ciężko pracuję, by coś osiągnąć. Chcę, aby zrozumiało, że nic w życiu nie przychodzi łatwo, jeśli nie pracuje na to i nie poświęca swojego życia dla czegoś - stwierdziła tenisistka.

Białorusinka aktualnie ma ogromną przewagą nad drugą Coco Gauff. Niestety Iga Świątek z powodu słabej dyspozycji w ostatnich miesiącach zajmuje dalekie 5. miejsce.

i Autor: Instagram/Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka otrzymała wyjątkowy prezent! Paula Badosa obdarowała swoją przyjaciółkę

Sabalenka za pomocą mediów społecznościowych podzieliła się z fanami, czym została obdarowana przez swoją przyjaciółkę Paulę Badosę. Hiszpańska tenisistka podarowała liderce światowego rankingu biżuterię ze swojej autorskiej kolekcji "Aces", która jest mocno powiązana z tenisem. W projekcie jest aż 18-karatowe złota, a całość jest ozdobiona diamentami. Oprócz prezentu, Sabalenka pokazała personalny list, jaki otrzymała od swojej przyjaciółki.

"Dla mojej królowej! Mam nadzieję, że ci się spodobają! Zrobiłam je z całą moją miłością" - napisała Badosa.

Sabalenka podsumowała to krótkim i bardzo emocjonalnym zdaniem. "Dziękuje kochanie".

W kolejnym meczu Białorusinka zmierzy się z Amandą Anisimową, a to spotkanie odbędzie się 1 czerwca. Badosa pożegnała się z turniejem w 1/16 finału po porażce z Darią Kasatkiną.