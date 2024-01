Ogromna premia dla Hurkacza za ćwierćfinał AO! Ile zarobił Hubert Hurkacz w Australian Open 2024?

Hubert Hurkacz nadspodziewanie dobrze radził sobie w tegorocznych Australian Open. Polski tenisista nie tylko wyrównał poprzedni wynik, czyli dotarcie do 4. rundy, ale też go przebił awansując do ćwierćfinału. Szansa na półfinał była również realna, bowiem w nim mierzył się z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem. Przed tym starcie panowie mierzyli się ze sobą pięć razy i aż trzy razy lepszy był Polak, w tym w trakcie Wimbledonu w 2021 roku. Niestety, po niezwykle zaciętym, pięciosetowym pojedynku Miedwiediew odprawił polskiego zawodnika. Ten jednak z pewnością może być z siebie zadowolony.

Hubert Hurkacz zarobił fortunę za ćwierćfinał Australian Open!

Już przed meczem było wiadomo, że Hubert Hurkacz w najnowszym zestawieniu ATP wskoczy na rekordowo wysokie, 8. miejsce – do tej pory najwyższym miejscem wrocławianina była 9. lokata, którą zajmował przed startem turnieju. Oczywiście dotarcie do ćwierćfinału to nie tylko dużo punktów do rankingu, ale też duże premie.

Za dotarcie do ćwierćfinału Australian Open Hubert Hurkacz zarobił 600 tysięcy dolarów australijskich. Co ciekawe jednak, rok temu byłoby to nieco ponad 1,8 mln złotych – wówczas obowiązywał kurs 3.02. Niestety, teraz dolar australijski jest znacznie słabszy, także wobec złotówki i obecnie jego kurs wynosi 2,66 zł. Oznacza to, że w przeliczeniu na złotówki Hubert Hurkacz zarobi za ćwierćfinał Australian Open 1 mln 596 tysięcy złotych.