Ogromny skok w rankingu Magdy Linette! Znów wyprzedziła Magdalenę Fręch

Iga Świątek rozpoczęła właśnie 100. tydzień panowania w rankingu WTA, a za jej plecami doszło do kolejnej zmiany na pozycji nr 2 w polskim tenisie. Magda Linette wyprzedziła m.in. Magdalenę Fręch, wskakując z 60. na 48. miejsce i wracając do Top-50 rankingu. Poznanianka postawiła na występ w mniejszym turnieju - WTA 250 we francuskim Rounen. I to okazało się świetną decyzją. Linette doszła do finału, w którym uległa 1:6, 6:2, 2:6 Amerykance Sloane Stephens. Magdalena Fręch w najnowszym rankingu WTA poprawiła się o jedną pozycję, wskakując z 52. na 51. miejsce.

Wszystkie trzy najlepsze polskie tenisistki powalczą teraz w turnieju WTA 1000 w Madrycie. Za nami losowanie drabinki. Iga Świątek zacznie w 2. rundzie i zagra z Chinką Qinyu Wang lub Rumunką Aną Bogdan. Magdalena Fręch zmierzy się z kwalifikantką, a Magda Linette trafiła na Włoszkę Elisabettę Cocciaretto. Jeżeli poznanianka wygra to spotkanie, to w kolejnej rundzie zagra z broniącą tytułu i pozycji nr 2 w rankingu Aryną Sabalenką.

Ranking WTA 22 kwietnia 2024 r.

1. Iga Świątek 10560 pkt

2. Aryna Sabalenka 7848

3. Coco Gauff 7258

4. Jelena Rybakina 6293

5. Jessica Pegula 4870

...48. Magda Linette 1218

...51. Magdalena Fręch 1195

