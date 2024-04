Iga Świątek 100 tygodni na tenisowym tronie! Kosmiczny wyczyn wielkiej Polki!

Dotarli do wiadomości Igi Świątek i jej psycholog sprzed lat. I się zaczęło. Nie uwierzycie, jak Daria Abramowicz nazwała tenisistkę

Wielu kibicom pęknie serce po tym, co napisała Iga Świątek. Dobitniej się już nie da. Poleciała na mecz Real - Barcelona i...

Iga Świątek prowadzenie objęła dokładnie 4 kwietnia 2022 r. w wyjątkowych okolicznościach, po zaskakującej abdykacji Ashleigh Barty, która zakończyła karierę. Po triumfie w Miami Open na plaży odebrała puchar dla liderki rankingu. - Długo miałam wrażenie, że muszę udowodnić wszystkim, że zasługuję na to, żeby być na pierwszym miejscu - podkreślała Iga.

Iga Świątek 100 tygodni na pozycji numer 1 w rankingu WTA!

Jako numer 1 wygrała trzy kolejne Szlemy - Roland Garros 2022, US Open 2022 i Roland Garros 2023. Dopiero w połowie ubiegłego roku jej pozycji zagroziła Aryna Sabalenka, która długo deptała Polce po piętach, marnując kolejne szanse na objęcie prowadzenia. Białorusinka dopięła swego po nieudanym dla Igi Świątek US Open 2023 (porażka w 4. rundzie z Jeleną Ostapenko). Jednak cieszyła się pozycją nr 1 przez zaledwie 8 tygodni. W ostatnim meczu w sezonie nasza gwiazda w wielkim stylu wróciła na tron, triumfując w WTA Finals w Cancun.

ZOBACZ: Iga Świątek o relacjach z Sabalenką, inwestowaniu pieniędzy, radach Federera [WYWIAD]

"Najlepsze rzeczy przychodzą do nas wtedy, kiedy przestajemy o nie zabiegać" - tak Iga Świątek skomentowała ten sukces. - Myślę, że gdybym w pewnym sensie nie odpuściła z oczekiwaniami i gdybym nie poradziła sobie tak dobrze z presją, jaka była na koniec sezonu, to wszystko by się nie wydarzyło - wyjaśniała te słowa Iga w rozmowie z "Super Expressem". Tylko osiem tenisistek w historii rządziło dłużej niż Polka.

Najdłużej prowadziły w rankingu WTA

1. Steffi Graf - 377 tygodni

2. Martina Navratilova - 332

3. Serena Williams - 319

4. Chris Evert - 260

5. Martina Hingis - 209

6. Monica Seles - 178

7. Ashleigh Barty - 121

8. Justine Henin - 117

9. IGA ŚWIĄTEK - 100

10. Lindsay Davenport - 98

i Autor: Super Express Iga Świątek 100 tygodni na tenisowym tronie! Kosmiczny wyczyn wielkiej Polki!

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 25 Ile lat skończyła w maju 2023 roku Iga Świątek? 19 22 24 27 Dalej