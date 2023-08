Ojciec Igi Świątek wprost wypalił o Sabalence. Zdecydowane słowa o Białorusince, nie miał wątpliwości

No, no!

Przez wiele miesięcy żadna inna tenisistka nie mogła się nawet zbliżyć do Igi Świątek w rankingu WTA. Dzięki fenomenalnym występom w 2022 roku, Polka wypracowała sobie gigantyczną przewagę i utrzymywała ją przez długi czas. To pomału przechodzi do historii, bo coraz mocniej naciska Aryna Sabalenka. Białorusinka nie zwalnia tempa i w kolejnych turniejach prezentuje się świetnie. A to zapowiada wielki bój o pozycję nr 1.

Ojciec Świątek wprost o Sabalence. Zdecydowane słowa

Najważniejszym turniejem pod tym względem będzie zbliżający się wielkimi krokami US Open. Na kortach w Nowym Jorku Świątek będzie broniła tytułu który wywalczyła przed rokiem. A co za tym idzie i sporej zdobyczy punktowej do rankingu. W razie niepowodzenia Polki i dobrego występu Sabalenki, kolejność w zestawieniu WTA może się zmienić.

Iga Świątek znalazła się pod ścianą. Nie ma już innego wyjścia, klarowna informacja przed US Open

O całą rywalizację w rozmowie z Magazynem Sportowym RDC zapytany został Tomasz Świątek. Ojciec polskiej tenisistki zauważył, że Sabalenka nie zawsze wytrzymuje presję. - Sabalenka jest pod takim ciśnieniem, że go nie wytrzymuje. W Cincinnati Iga przegrała półfinałowy mecz przed nią. To Sabalenka miała wszystkie asy w rękawie, a doznała porażki - zauważył Świątek. Najbliższym turniejem, w którym polska zawodniczka weźmie udział będzie US Open. Rozpocznie się on 28 sierpnia.

