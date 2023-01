i Autor: AP Novak Djoković

ręce opadają

Ojciec Novaka Djokovicia okrył się hańbą! Po tym co zrobił, aż ręce opadają do ziemi. Wstyd to mało powiedziane

Waldemar Kowalski 14:11 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Zarówno podczas ostatnich mistrzostw świata w Katarze, jak i trwającego obecnie Australian Open można zauważyć rosyjskie flagi oraz rosyjskich kibiców, którzy nie kryją się ze swoimi poglądami politycznymi, nie licząc się ze zdanie innych. Niestety dla Novaka Djokovicia, głośno zrobiło się teraz również o jego ojcu, który miał fotografować się z Rosjanami, którzy popierają wojnę.