Ostra reakcja gwiazdy Australian Open po pytaniu dziennikarza. Pomylił go z... jego kolegą! "Wielkie gó**o"

Dużo przeróżnych emocji towarzyszy tegorocznemu Australian Open. Niestety, w dużej mierze nie są one związane ze sportem, a wszystkim, co dookoła. Grzmiano juz w sprawie rosyjskich flag na trybunach podczas meczu z Ukrainką, teraz poważną wtopę zaliczył jeden z dziennikarzy. Thanasi Kokkinakis wkurzył się nie na żarty i kąśliwie odpowiedział pracującemu w Australii wysłannikowi pewnej z redakcji.

Świetny mecz Magdy Linette i jest awans do 3. rundy Australian Open! Piękne zwycięstwo po zaciętym starciu z Kontaveit

Ostra reakcja na pytanie dziennikarza na Australian Open. Pomylił tenisistów!

Jeden z dziennikarzy zwrócił się do Kokkinakisa, mówiąc do... Nicka Kyrgiossa. - Cześć Nick - zaczął żurnalista. - Wow... - złapał się za głowę australijski tenisista, który był mocno zażenowany całą sytuacją. - To już koniec pytania. Serio? To wielkie g***o z twojej strony - odpowiedział na zadane pytanie.

Thanasi Kokkinakis zagra kolejny mecz na Australian Open w czwartek, 19 stycznia. Jego rywalem będzie Andy Murray. Zdaniem bukmacherów faworytem jest 26-letni Kokkinakis. To będzie pierwsza rywalizacja tych tenisistów od 2015 roku w Davis Cup. Wtedy Brytyjczyk wygrał 6:3, 6:0, 6:3.

Dramat Rafaela Nadala. Hiszpan poznał diagnozę, czeka go długa przerwa