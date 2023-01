Dramat Rafaela Nadala. Hiszpan poznał diagnozę, czeka go długa przerwa

Sensacyjna porażka obrońcy tytułu

Rafael Nadal – ubiegłoroczny zwycięzca Australian Open – do pierwszego w 2023 roku turnieju Wielkiego Szlema przystępował jako jeden z faworytów. Jego przygoda zakończyła się już jednak na drugiej rundzie. Hiszpan sensacyjnie odpadł po przegranym meczu z Mackenzie McDonaldem 4:6, 4:6, 5:7. Trzeba jednak zaznaczyć, że legendarny tenisista od drugiego seta zmagał się z kontuzją biodra, która uniemożliwiała mu normalną grę. Nic zatem dziwnego, że starcie to zakończyło się w trzech setach. Nadal po zakończeniu meczu był wyraźnie podłamany, a najnowsze informacje na temat jego stanu zdrowia raczej nie poprawią mu nastroju.

Dłuższa pauza

Zaraz po zakończeniu meczu przeciwko McDonaldowi wiadomo było, że Rafaela Nadala czekać będzie przerwa od gry w tenisa. 22-krotny zwycięzca turniejów Wielkiego Szlema zakładał jednak, że potrwa ona około miesiąca, co oznaczałoby, że pod koniec lutego ponownie zobaczymy go na korcie. - Mam nadzieję, że to nic bardzo poważnego. Mam za sobą trzy tygodnie udanych treningów, więc liczę, że ta kontuzja nie wykluczy mnie na długo – mówił na pomeczowej konferencji. Najnowsze informacje zdają się jednak sugerować, że nastąpi to zdecydowanie później. Jak jednak donosi „El Pais”, 36-latek doznał kontuzji drugiego stopnia mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Wg optymistycznych prognoz zawodnika czeka 6 tygodni przerwy, czarny scenariusz zakłada z kolei powrót po ponad dwóch miesiącach. Oznacza to, że Nadal może przegapić rozpoczynający się 6 marca turniej w Indian Wells.

Kim jest Rafael Nadal?

Rafael Nadal jest hiszpańskim tenisistą, jednym z najlepszych zawodników w historii tego sportu. Na swoim koncie ma 92 wygrane turnieju rangi ATP, w tym aż dwadzieścia dwa triumfy Wielkoszlemowe. 36-latek szczególnie upodobał sobie turniej w Paryżu, na kortach Rolanda Garrosa zwyciężał bowiem aż czternastokrotnie! Hiszpan przez wiele tygodni był także liderem światowego rankingu. Obecnie zajmuje w nim drugie miejsce, jedynie za plecami rodaka – Carlosa Alcaraza.

