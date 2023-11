Oszuści wykorzystali Magdę Linette. Aż się w nas zagotowało! Tenisistka wystąpiła z mocnym apelem

Magda Linette przestała się kryć z tym, co naprawdę myśli o Idze Świątek. Po czasie szczerze wypaliła o 22-latce

Magda Linette ma za sobą długi sezon obfitujący we wzloty i upadki. Na początku 2023 roku poznanianka stała się w Polsce bohaterką po tym, jak doszła do półfinału Australian Open. Był i dalej jest to jej największy sukces w karierze, dzięki któremu przebiła się jeszcze bliżej światowej czołówki. Niestety kolejne miesiące nie były aż tak udane, chociaż końcówka sezonu była zdecydowanie lepsza, o czym świadczy m.in. finał turnieju WTA 250 w chińskim Kantonie. Azjatycki tour zapisał się też w historii polskiego tenisa, ponieważ w Pekinie Linette po raz pierwszy stanęła naprzeciwko Igi Świątek. O przebiegu spotkania 1/8 finału (1:6, 1:6) chciałaby pewnie jak najszybciej zapomnieć, w czym może pomóc krótka przerwa przed kolejnym sezonem. Niestety, spokój 31-latki zburzyli perfidni oszuści...

Magda Linette wykorzystana przez oszustów

W obecnych czasach internet stał się niezbędny. Daje on mnóstwo korzystnych możliwości, jednak niesie też za sobą spore zagrożenia. Oszuści internetowi są coraz bardziej kreatywni, o czym może świadczyć ich ostatnia próba. W celu zdobycia zaufania ofiary postanowili wykorzystać Magdę Linette i podszyli się pod... jej agentkę. Wiadomość ta szybko dotarła do samej tenisistki, która postanowiła niezwłocznie zareagować i poinformować o tym procederze.

Linette z mocnym apelem do kibiców

"Ktoś podszywa się pod mojego agenta. To oczywiście fake. Bądźcie czujni, weryfikujcie wszystkie wiadomości, nie klikajcie w obce linki i nie podawajcie w internecie swoich wrażliwych danych. Kreatywność oszustów nie zna granic, a teraz w okresie wyprzedażowo-świątecznym będą szczególnie aktywni" - napisała 24. tenisistka świata. Do tego apelu załączyła zrzut ekranu z wiadomością oszustki, która próbowała metody "na Linette".