Na to musi uważać Legia w hicie kolejki z Cracovią. To będzie dla niej bolesna strata, uniknie kłopotów z Pasami?

Dawid Kroczek mówi, że Cracovia z Legią zagra o pełną pulę

W poprzedniej kolejce Cracovia po szalonym meczu przegrała u siebie z GKS-em Katowice 3:4. Po godziny gry rywale prowadzili już 3:1 i wydawało się, że gospodarze już nie podniosą się po tych trzech ciosach pzyjezdnych. Jednak krakowski zespół wstał z kolan. W trzeciej minucie doliczonego czasu wyrównał Benjamin Kallman, który wyrasta na odkrycie tego sezonu. To był jego gol numer 10 w tej edycji i wspólnie z Leonardo Rochą jest na czele klasyfikacji najlepszych strzelców. Reprezentanta Finlandii zachwalał nam Tomasz Arceusz, były napastnik Legii. Wspominany Kallman jest liderem klasyfikacji kanadyjskiej w ekstraklasie. Dorobek napastnika Cracovii to 16 punktów (10 goli, 6 asyst). Jednak bramka Fina nie wystarczyła do tego, żeby wywalczyć choćby punkt. W siódmej minucie doliczonego czasu Sebastian Milewski zapewnił beniaminkowski z Górnego Śląska wygraną w Krakowie. Teraz przed Cracovią kolejne wyzwanie: wyjazdowy mecz z Legią w hicie kolejki. Jakie nastroje panjuą w ekipie Pasów? - Nie czuję teraz obawy - powiedział trener Dawid Kroczek, cytowany przez PAP. - Szanujemy rywala. Na pewno stać nas na walkę o pełną pulę. Tego oczekuję od zawodników. Zresztą, pokazujemy to w każdym spotkaniu. Zawsze gramy o zwycięstwo. Liczę teraz na to, że tak będzie - dodał.

Legia nie może sobie pozwolić na potknięcie z Cracovią

Szkoleniowiec wierzy w podopiecznych, którzy w tym sezonie czują się mocni, co pokazuje tabela. Cracovia zajmuje czwarte miejsce. Do prowadzącego Lecha traci pięć punktów, a od będącego na podium Rakowa dzielą ją tylko dwa oczka. Teraz krakowski klub zmierzy się z Legią, która traci do niego cztery punkty. Jak będzie w Warszawie? - Legia ma walczyć o mistrzostwo, dlatego liczy się dla niej najbliższy mecz - powiedział trener Dawid Kroczek, cytowany przez PAP. - Ewentualne potknięcie spowoduje pogłębienie się dystansu do Lecha i innych zespołów. Presja będzie duża, bo duży jest już jej dystans do czołówki. Legia gra w europejskich pucharach, a rywalizacja na dwóch płaszczyznach jest zawsze wymagająca. Wiemy jak przed trudnym wyzwaniem stoi rywal - podkreślał szkoleniowiec Cracovii przed hitem z Legią w stolicy.

