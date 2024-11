i Autor: AP Photo Robert Lewandowski

Powrót Lewandowskiego

Fenomenalne wieści w sprawie Roberta Lewandowskiego! Kibice Barcelony będą w siódmym niebie

Reprezentacja Polski przegrała ostatnie dwa spotkania w Lidze Narodów przez co spadli z dywizji A w tych rozgrywkach. Michał Probierz nie mógł liczyć na pomoc Roberta Lewandowskiego, ponieważ ten nie mógł pojawić się na zgrupowaniu z powodu urazu pleców. Wszystko wskazuje na to, że 36-latek będzie do dyspozycji Hansiego Flicka podczas meczu Celty Vigo.