Piękne słowa o Idze Świątek. Legenda nie szczędziła wielkich pochwał, w tym Polka jest lepsza od innych

Iga Świątek wciąż może cieszyć się przerwą od startów w cyklu WTA. Polka w minionym sezonie podbiła kobiecy tenis, w kwietniu stając się liderką światowego rankingu i kończąc rok z ogromną przewagą nad resztą stawki. Do tego wyniku przyczyniły się oczywiście prestiżowe trofea, takie jak Roland Garros, US Open czy turnieje rangi WTA 1000 w Rzymie, Miami, Indian Wells. Łącznie w 2022 roku Świątek wygrała 8 turniejów i zanotowała serię 37 zwycięskich meczów. Gratulacje i pochwały dla Świątek spływają niemal z całego tenisowego świata. Teraz na słowa uznania względem 21-latki zdecydowała się 4-krotna mistrzyni wielkoszlemowa, Kim Clijsters.

Była gwiazda światowego tenisa mówi wprost o Świątek. W tym jest najlepsza

Igę Świątek można chwalić za wiele elementów gry, przygotowania do meczów czy taktyki. Kim Clijsters skupiła się jednak na innym aspekcie, być może najważniejszym. I to jej zdaniem Świątek robi lepiej, niż każda inna zawodniczka na świecie. – W tym roku i przez kilka ostatnich lat, kochałam oglądać, jak dorasta, nie tylko na korcie tenisowym, ale także mentalnie. Jest w stanie poprawiać swoją grę. Ma tak otwarty umysł, aby uczyć się i chłonąć od wszystkich wielkich, których spotyka na Wielkim Szlemie, od trenerów. Słucha komentatorów, wychwytuje tak wiele rzeczy i jest w stanie lepiej to przyswoić, niż jakakolwiek zawodniczka, jaką widziałam – wyjaśniła Belgijka w programie The Craig Shapiro Tennis Podcast.

Oprócz umiejętności ciągłego uczenia się i stałego poprawiania swojej gry, 39-latka chwali także podejście mentalne Igi Świątek. – Jest tak skupiona od momentu, gdy wychodzi na kort. Jakby miała przełącznik (...) Jest doskonałym przykładem kogoś, kto jest niezwykle skoncentrowany, ale wie, kiedy się wyłączyć, aby jej to nie przytłoczyło – dodała Clijsters, która podkreśliła także, że Świątek zrobiła duży progres przy przejściu z gry defensywnej do ofensywnej.