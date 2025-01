Polska - Kazachstan Kiedy półfinał United Cup? O której godzinie gra Iga Świątek z Rybakiną?

Polska jest już w półfinale United Cup. Nasi tenisiści pokonali w grupie po 2-1 Norwegów i Czechów, a potem w ćwierćfinale ograli Wielką Brytanię. Rywalem Polaków w półfinale będzie reprezentacja Kazachstanu, która do tej pory rywalizowała w Perth. O sile zespołu Kazachów decydują naturalizowani Rosjanie. Największa gwiazda to oczywiście Jelena Rybakina (nr 6 WTA), była mistrzyni Wimbledonu. Kibicom Igi Świątek tej tenisistki nie trzeba bliżej przedstawiać. Polka przegrała 4 z 6 poprzednich oficjalnych meczów z Rybakiną. Ostatnio pokonała ją w jednosetowym meczu w pokazowej Światowej Lidze Tenisa w Abu Zabi. Partnerem Rybakiny w reprezentacji Kazachstanu jest inny naturalizowany Rosjanin Aleksandr Szewczenko (nr 78).

Kiedy gra Iga Świątek z Jeleną Rybakiną półfinał United Cup? O której godzinie?

United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Gra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansowały zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów.

Mecz Polska - Kazachstan w półfinale United Cup zostanie rozegrany w niedzielę 5 stycznia o godzinie 0.30 polskiego czasu (noc z soboty na niedzielę). Transmisja TV na Polsacie Sport.

