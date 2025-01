Iga Świątek - Katie Boulter RELACJA NA ŻYWO WYNIK meczu Polska - Wielka Brytania United Cup

Iga Świątek w United Cup znów wygrywa mecz za meczem. Polka po dwóch spotkaniach ma na koncie komplet zwycięstw w singlu i w mikście. W ćwierćfinale United Cup polscy tenisiści walczą z Wielką Brytanią. Przed Igą Świątek mecz z Katie Boulter, z którą nigdy wcześniej nie grała. Brytyjka, prywatnie narzeczona australijskiego tenisisty Alexa de Minaura, jest świadoma tego, jakie czeka ją wyzwanie. - Trenowałyśmy niedawno razem, ale oczywiście treningi zawsze będą się bardzo różnić od meczów. Wiem, jaką ona jest mistrzynią. Wiem, że włoży w to całą swoją intensywność przy każdej piłce, więc będę musiała grać jak najlepiej. Po prostu czekam na tę walkę i nie mam nic do stracenia. Ostatecznie nie ciąży na nas żadna presja, bo nie jesteśmy faworytami - powiedziała Katie Boulter przed meczem z Igą Świątek.

Iga Świątek - Katie Boulter NA ŻYWO Relacja LIVE WYNIK meczu United Cup

United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Gra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansowali zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów. Jeżeli Polska pokona Wielką Brytanię, to w półfinale zagra z Kazachstanem.

Na żywo Iga Świątek - Katie Boulter Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Katie Boulter w spotkaniu Polska - Wielka Brytania w ćwierćfinale United Cup. Początek po zakończeniu meczu Huberta Hurkacza

