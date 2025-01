i Autor: DAVID GRAY/AFP/East News Hubert Hurkacz - Billy Harris RELACJA NA ŻYWO: Wynik meczu Polska - Wielka Brytania w United Cup live 2.01.2025

Mecz Hubert Hurkacz - Billy Harris otworzy mecz Polski z Wielką Brytanią w ćwierćfinale United Cup. Na papierze zdecydowanym faworytem jest najlepszy polski tenisista, mimo że we wcześniejszych dwóch meczach z Norwegią i Czechami Hubi poniósł dwie porażki. Dobre otwarcie starcia z Wielką Brytanią znacząco przybliżyłoby Biało-Czerwonych do półfinału. Na to liczymy i zapraszamy na relację na żywo z meczu Hurkacza z Harrisem od 7:30 na Sport.se.pl! United Cup: Hurkacz - Harris na żywo wynik