Iga Świątek - Katie Boulter RELACJA NA ŻYWO United Cup WYNIK meczu Polska - Wielka Brytania

Na żywo Iga Świątek - Katie Boulter Przewaga - Świątek Równowaga. Dobry serwis na ciało Brytyjki Iga znów zagrała w aut. Jest breakpoint Autowy bekhend Polki i kolejna równowaga Znów dobry serwis Igi Boulter trafiła w sam narożnik kortu. Równowaga Świetny serwis Świątek! Ma przewagę Równowaga. Boulter pod presją popsuła forhend Znów błąd Igi. Broni ponownie breakpointa Równowaga. Ale błąd Igi! Po serwisie miała otwarty kort, ale zagrała za końcową linię Dobry serwis Igi na zewnątrz. Ma przewagę Równowaga. Autowe zagranie Brytyjki, ale znów było groźnie Znów dobry return Boulter. Iga odegrała w aut. Breakpoint 40-40 Dobry return Brytyjki 40-30 Autowy forhend Polki 40-15 Iga spychała rywalkę do defensywy, na koniec popisała się drive-volleyem 30-15 Błąd Brytyjki, zagrała w siatkę 15-15 Mocny return Boulter, Iga nie zdołała odegrać 15-0 Dobry serwis Igi 2:0 Gem Świątek PRZEŁAMANIE. Na koniec znów piękny bekhend Igi, ładnie zaskoczyła rywalkę kierunkiem uderzenia 40-15 Agresywny return Świątek. Są breakpointy 30-15 Teraz Boulter zagrała na aut 15-15 Iga po dobrym returnie miała inicjatywę, ale potem zagrała za końcową linię 15-0 Kapitalny bekhend Igi. W samą boczną linię 1:0 Gem Świątek. Na koniec dobry serwis Igi na ciało rywalki. Podanie obronione 40-15 Podwójny błąd serwisowy Polki 40-0 Autowy return Brytyjki 30-0 Boulter popisała się potężnym returnem, ale po chwili zagrała w siatkę 15-0 Iga zaczęła mecz od asa serwisowego GRAMY! Serwuje Iga Świątek To pierwszy mecz Igi z Katie Boulter. Jeżeli Polka wygra to spotkanie, nasz zespół będzie już pewny awansu do półfinału, w którym czeka reprezentacja Kazachstanu Trwa już rozgrzewka Iga Świątek i Katie Bulter są już na korcie Hubert Hurkacz pokonał Billiego Harrisa 7:6, 7:5. Polska prowadzi z Wielką Brytanią 1-0. Za chwilę mecz Igi Świątek z Katie Boulter Hubert Hurkacz - Billy Harris RELACJA NA ŻYWO: Polska walczy o półfinał w United Cup! Trwa już mecz Huberta Hurkacza. Tutaj relacja na żywo. Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Katie Boulter w spotkaniu Polska - Wielka Brytania w ćwierćfinale United Cup. Początek po zakończeniu meczu Huberta Hurkacza

Iga Świątek w United Cup znów wygrywa mecz za meczem. Polka po dwóch spotkaniach ma na koncie komplet zwycięstw w singlu i w mikście. W ćwierćfinale United Cup polscy tenisiści walczą z Wielką Brytanią. Przed Igą Świątek mecz z Katie Boulter, z którą nigdy wcześniej nie grała. Brytyjka, prywatnie narzeczona australijskiego tenisisty Alexa de Minaura, jest świadoma tego, jakie czeka ją wyzwanie. - Trenowałyśmy niedawno razem, ale oczywiście treningi zawsze będą się bardzo różnić od meczów. Wiem, jaką ona jest mistrzynią. Wiem, że włoży w to całą swoją intensywność przy każdej piłce, więc będę musiała grać jak najlepiej. Po prostu czekam na tę walkę i nie mam nic do stracenia. Ostatecznie nie ciąży na nas żadna presja, bo nie jesteśmy faworytami - powiedziała Katie Boulter przed meczem z Igą Świątek.

United Cup to rozgrywane w Australii międzynarodowe rozgrywki organizowane wspólnie przez ATP i WTA. Gra w nich 18 zespołów, które trafiły do 6 grup. Do ćwierćfinałów awansowali zwycięzcy grup i dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem. Każdy mecz składa się z singla kobiet, singla mężczyzn i miksta. Tenisiści w United Cup walczą o rankingowe punkty i zarabiają duże pieniądze. W puli nagród jest aż 11 mln dolarów. Jeżeli Polska pokona Wielką Brytanię, to w półfinale zagra z Kazachstanem.