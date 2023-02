Prawda o zarobkach Igi Świątek wyszła na jaw. To tyle naprawdę zarobiła mistrzyni, dziesiątki milionów!

Iga Świątek zajmuje 31. pozycję w rankingu najlepiej zarabiających tenisistek wszech czasów. Polka na korcie wzbogaciła się o 15 356 030 dolarów i w zestawieniu wyprzedziła Francuzkę Amelie Mauresmo i Amerykankę Monicę Seles. Najbliższy turniej, w którym za zwycięstwo będzie można się wzbogacić o ponad milion dolarów zaplanowano w Indian Wells (8-19 marca). Nieco niższe premie będą w Dausze (13-18 lutego) i Dubaju (19-25 lutego). We wszystkich tych imprezach Świątek planuje wziąć udział.

Tyle naprawdę zarobiła Iga Świątek. Podano konkretną sumę

Na czele zestawienia wciąż pozostaje zdobywczyni 23 tytułów indywidualnych w Wielkim Szlemie Serena Williams. Amerykanka zarobiła 94 816 730 dolarów. Druga jest jej siostra Venus, której łączna suma premii wyniosła 42 403 103. Trzecią pozycję zajmuje Rumunka Simona Halep - 40 203 437. Świątek wciąż sporo jeszcze brakuje do najlepiej zarabiającej polskiej tenisistki w historii - Agnieszki Radwańskiej. Zawodniczka, która zakończyła karierę pod koniec 2018 roku, z kwotą 27 683 807 USD plasuje się w historycznym rankingu na wysokim dziewiątym miejscu. Do bariery pięciu milionów zbliżyła się natomiast Magda Linette. Półfinał Australian Open podbił jej zarobki do 4 959 076 dolarów, co daje jej 138. lokatę.

