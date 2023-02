Poważna przestroga dla Igi Świątek. Nakreślono czarny scenariusz, tego może nie powtórzyć

Iga Świątek zrobiła to pierwszy raz. Takiej jej nie znaliście, nie speszyła się przed kamerą

Poważna przestroga dla Igi Świątek. Padły niebywale zdecydowane słowa, to może zakończyć się fatalnie

Magda Linette przerwała milczenie przed widzami TVP. Opowie o rozstaniu ze swoją miłością, musisz to zobaczyć

To czego dokonała Iga Świątek w poprzednim sezonie na długo zapisze się w historii kobiecego tenisa. Reprezentantka Polski przez wiele tygodni była nie do pokonania i zgarniała kolejne cenne trofea. Jednocześnie wspięła się na szczyt rankingu WTA i od dawna "patrzy z góry" na inne zawodniczki. Taki stan rzeczy potrwa jeszcze przez pewien czas, bo Świątek wypracowała sobie ogromną przewagę.

Nadchodzą trudne czasy dla Igi Świątek? Nakreślono czarny scenariusz

Nie ma jednak takiej przewagi, której nie dałoby się roztrwonić, albo zniwelować. Dlatego Polka musi się mieć na baczności i jeśli chce wciąż być numerem jeden, powinna znów wygrywać ważne turnieje. A według ekspertów z "Tennis World" może być to trudne do zrealizowania. Fachowcy przekonują, że powtórzenie osiągnięć z ubiegłego roku będzie dużym wyzwaniem dla Świątek. - Nadchodzące miesiące będą bardzo ciężkie. Iga ryzykuje utratę tronu rankingu WTA. W zeszłym roku w tym okresie udało jej się uzyskać świetne wyniki, dzięki czemu ma teraz wiele punktów do obrony - napisano.

- Jedynym turniejem, w którym Iga może zdobyć punkty, jest turniej w Dubaju, gdzie Świątek pozostaje jedną z faworytek, ale jednocześnie ma tylko 55 punktów do obron - czytamy. - Następne turnieje rozstrzygną losy kobiecego tronu - oceniają eksperci. Wspomniany turniej w Katarze rozpocznie się 13 lutego i na Bliski Wschód Świątek jedzie bronić tytułu.